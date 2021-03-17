أوكرانيا تخطط للحصول على "إف-35"

صرح قائد القوات الجوية الأوكراني، العقيد سيرغي دروزدوف، أن الأولوية في تطوير القوات الجوية الأوكرانية للسنوات المقبلة، ستكون استبدال الطائرات المقاتلة السوفيتية والروسية بمعدات من دول الناتو.

وأضاف أنه في المرحلة الأولى نتوقع استلام مقاتلة سويدية من الجيل 4 ++ Saab JAS 39E / F Gripen أو ولأمريكية F-15، وبعد ذلك، مقاتلة من الجيل الخامس F-35.

صرح بذلك، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات. ستتم التغييرات المقابلة في خطة تطوير القوات الجوية حتى عام 2035.

وفقًا لبوابة "كريليا" الأوكرانية، يعترف الجيش بأن الخطة تتطلب موارد مالية تتجاوز التمويل الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذا يعني أنه ببساطة لا توجد أموال للمعدات الغربية، لذا يجري النظر في إمكانية "جذب الدول الشريكة للمساعدة العسكرية الفنية".