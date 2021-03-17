منظومة "بال" الروسية تدمر سفينة "العدو"...فيديو

دمر النظام الصاروخي الساحلي "بال" التابع لأسطول قزوين سفن العدو الافتراضي خلال التدريبات التي جرت في ساحة تدريب تورالي في داغستان.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية إنه خلال التدريب، أجرت أطقم منظومات "بال" عمليات إطلاق إلكترونية على هدف بحري.

وصل العسكريون إلى ساحة التدريب، حيث نقلوا المجمع إلى موقع قتالي، وأعادوا تحميل الصواريخ من مركبة النقل والتحميل إلى منصة الإطلاق.

وأضافت الخدمة: "نشرت الأطقم مركز قيادة الاتصالات ذاتي الدفع "مينيرال" في موقع إطلاق النار، وقامت بمراقبة الوضع فوق سطح بحر قزوين وأطلقت صواريخ إلكترونية على سفن العدو الافتراضي".

ثم غير الجنود مواقعهم وتمرنوا على الإفلات من ضربة انتقامية.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.