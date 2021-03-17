الدفاع الروسية تنفي مزاعم إعلامية بشأن انفجار طوربيدات أثناء تفريغ سفينة مضادة للغواصات

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، ما تردد في وسائل الإعلام حول مزاعم انفجار طوربيدات أثناء تفريغ حمولة سفينة مضادة للغواصات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "المعلومات المنشورة في عدد من سائل الإعلام حول انفجار طوربيدات في العاشر من شهر آذار/ مارس الجاري أثناء تفريغ حمولة سفينة مضادة للغواصات في منطقة بريموري لا أساس لها من الصحة. ولم تقع حوادث تتعلق بخدمات تسليح السفن والمراكب التابعة لأسطول المحيط الهادئ".

يتبع...