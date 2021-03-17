البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر... صور

نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية، اليوم الأربعاء، تدريبا بحريا عابرا في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.

ووفقا لبيان الجيش المصري، نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية، اليوم، تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" مع السفينة البرمائية الأمريكية "USS SOMERSET- LPD 25" في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة".

وأوضح أن

"التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات في البحر الأحمر".

وأشار إلى أن التدريبات تأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.