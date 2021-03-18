زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي "بوك"

قام طاقم منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" ومنظومة "بوك" بإطلاق نار حي في بورياتيا الروسية، في حقل التدريب تيليمبا.

تم إطلاق النار على أهداف تحاكي الأهداف الجوية "للعدو" على مسافات بعيدة وقريبة وارتفاعات عالية.

كما تدرب الطاقم على العمل مع وحدات الهندسة اللاسلكية لمراقبة الوضع الجوي وتتبع الأهداف وتعيينها.

في المجموع، شارك حوالي ألفي عسكري وأكثر من 500 قطعة من المعدات. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.