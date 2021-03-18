طائرة روسية جديدة تخرج إلى حيز الوجود في هنغاريا

تدخل روسيا في تعاون مع هنغاريا من أجل تصنيع طائرة جديدة من عائلة طائرات "إيليوشين".

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الهندسة الجوية الهنغارية لتطوير طائرة "إيل-103" وتحويلها إلى طائرة جديدة تحمل اسم "إيل-103إم". وسيتم تصنيع طائرات "إيل-103إم" في مدينة بيتش المجرية.

وستكون الطائرة الجديدة مهيأة للاستخدام في جميع الظروف المناخية، ويمكنها أن تقلع من ممر إقلاع وهبوط قصير ومن مطار غير معبد. ويمكن اتخاذها أساسًا لتصنيع أنواع مختلفة من الطائرات: طائرة التدريب، وطائرة شخصية وسياحية، وطائرة نقل المرضى، وطائرة نقل المسافرين والبضائع إلى مناطق يصعب الوصول إليها، وطائرة مراقبة البيئة، وطائرة الدورية، والطائرة الزراعية.

وكانت روسيا تنتج طائرات "إيل-103" منذ عام 1997 حتى 2007، وأنتجت نحو 60 طائرة. وتتسع طائرة "إيل-103" لأربعة أشخاص أحدهم طيار. ويمكن استخدامها كطائرة تدريب.