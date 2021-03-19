استهدفت مدينة كيليس... أردوغان يتهم الجيش السوري بإطلاق صواريخ على تركيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، اتهامات إلى الجيش السوري، بإطلاق صواريخ على ولاية كيليس جنوب تركيا مساء أمس الخميس.

أنطاليا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة إن:

"النظام السوري هو من قام بإطلاق الصواريخ على مدينة كيليس"؛ واعتبر هذا الهجوم غير مقبول؛ مشيرا إلى أن الجيش التركي قام بالرد بالمثل على الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام تركية، مساء أمس الخميس، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، دعا الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، إلى اتخاذ موقف واضح حيال "الممارسات الأمريكية والتركية" في الأراضي السورية.

وأشار المقداد، خلال استقباله غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا إلى أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين في سوريا ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وطالب، الأمم المتحدة بأن "ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفا واضحا منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني".