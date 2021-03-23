خبراء روس يطورون محرك طائرة "ياك 130" ليتضاعف عمره الزمني... فيديو

يعمل الخبراء الروس على تطوير تقنيات الطيران الجوي بشكل مستمر، ومنها محركات الطائرات.

ومن المحركات التي تصنعها روسيا ما يحمل اسم "أ إيه-222-25" وهو محرك طائرة التدريب والقتال "ياك-130" وينتجه مصنع "ساليوت".

وأخبر رئيس المصنع، أليكسي غروموف، الصحفيين بأنهم يستفيدون مما يُظهره تشغيل هذا المحرك لتطويره.

ومن أهداف العملية التطويرية التي يخضع لها محرك "أ إيه-222-25" إطالة عمره الافتراضي مرتين. وقال رئيس المصنع إن إطالة عمر المحرك مرتين تعتبر نجاحا.

وتهدف العملية التطويرية أيضا إلى زيادة موثوقية المحرك ومتانته. ومن أجل ذلك يتم استبدال بعض أجزائه بأخرى جديدة، ويتم تطوير غرفة الاحتراق فيه. وأشار رئيس المصنع إلى أن جميع الأجزاء الجديدة ستكون جاهزة للاختبار في منتصف عام 2021.

ومحرك "أ إي-222-25" محرك توربيني نفاث جميع مكوناته من صنع محلي روسي.

وطائرة "ياك-130" طائرة نفاثة ذات مقعدين ينتجها مصنع تابع لشركة "إيركوت" في مدينة إيركوتسك، وهي طائرة أساسية لتدريب الطيارين العسكريين الروس على قيادة الطائرات الحديثة.

وكانت الشركة أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 في معرض "دبي للطيران - 2019"، أن التحديث العميق لطائرة التدريب القتالي "ياك 130" بدأ، وسوف تصبح طائرة حربية.