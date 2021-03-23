إنزال بحري واقتحام... الدفاع السعودية تنشر فيديو مناورات عسكرية مع القوات السودانية

ويظهر في الفيديو، الذي يحتوي على لقطات من مناورات "الفلك 4" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها السودانية، جانب من عمليات الإنزال والاقتحام الذي تنفذها قوات عسكرية.

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وكتبت الدفاع السعودية:

"استمرار مناورات تمرين "الفلك4" الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية. نتعاون ما نتهاون".