غواصات نووية روسية تحصل على صواريخ مدمرة تضرب أهدافا برية وبحرية... فيديو

أكد مصدر في صناعة الدفاع الروسية أن غواصات الأسطول الروسي التي تعمل بالطاقة النووية ستحصل على صواريخ جديدة.

وكان قائد القوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي يفمينوف، قد صرح أن مدة خدمة الغواصات النووية من فئتي "949أ" و"971"، وهي الغواصات الأكثر عددا بين غواصات الأسطول الروسي، ستزداد مرتين وأنها ستحصل على أسلحة جديدة. ومن أجل ذلك يتم تطويرها وتحديثها.

وكشف المصدر لـ"سبوتنيك" أن الغواصات من فئتي "949أ" و"971" ستحصل بعد إتمام العملية التطويرية التحديثية على صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون"، وهي صواريخ تجمعها إمكانية الإطلاق من الحاوية الواحدة.

وتتسلح هذه الغواصات الآن بالألغام والطوربيدات.

ويضم الأسطول الروسي الآن غواصات متسلحة بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس". وقال المصدر إن هذه الغواصات وهي من فئة "885 يسين"، ستحصل هي الأخرى على صواريخ "تسيركون"، محتفظة بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس".

وخصص صاروخ "كاليبر" لتدمير الأهداف على البر. وخصص صاروخ "أونيكس" لمكافحة بوارج العدو. أما صاروخ "تسيركون الذي هو قيد الاختبار الآن، فيتميز بالسرعة الهائلة التي تبلغ 8.5 ماخ (الماخ سرعة الصوت) أو أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة. ويبلغ مدى صاروخ "تسيركون" 500 كيلومتر.

وصُنعت الغواصات من فئتي "949أ" و"971" في فترة ما بين عامي 1976 و1996. وبدأت عملية تصنيع الغواصات من فئة "885" في القرن الحالي. ودخلت أولى غواصات "885" الخدمة العسكرية في عام 2010. وبدأت روسيا أخيرا بتصنيع غواصات مطوّرة من هذه الفئة. وستنضم أولى غواصات فئة "885أ" إلى الأسطول الروسي في عام 2021.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، أن الصواريخ فرط الصوتية "تسيركون" تُصنع للغواصات من فئات "885" و"885أ" و"949أ إم" وسفن السطح من فئتي "22350" و"23560"، وطراد "أدميرال ناخيموف" وهو من فئة "1144.2".

ويحتوي الأسطول الروسي أيضا على غواصات متسلحة بصواريخ بالستية بعىدة المدى من أحدثها صاروخ "بولافا".