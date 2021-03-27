"مفاجأة لكنها حقيقة"... زاخاروفا تعلق على إنجازين روسيين غير مسبوقين بيوم واحد... فيديو

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الإنجازين الروسيين يوم أمس الجمعة حيث تمكنت 3 غواصات نووية روسية لأول مرة في تاريخ البحرية من تحطيم الجليد وطفت على السطح، فيما انتهت بطولة العالم في التزلج الفردي للسيدات في ستوكهولم في نفس اليوم بانتصار المتزلجين الروس.

وقالت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك اليوم السبت:

"مفاجأة، لكنها حقيقية. في يوم واحد، غزا ثلاثة من المتزلجين الرسميين الروس وثلاث غواصات نووية روسية الجليد.

وكل هذا لأول مرة، وكل هذا بعد عام من تحول حياة الكوكب، وخلف كل هذا هناك عمل هائل قام به كثير من الناس.

تذكروا هذا اليوم في كل مرة تستمعوا فيها إلى جزء آخر من بدعة صلاحية العقوبات ضدنا، فهدفهم شيء واحد، وقف تطورنا".

وكان القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قال يوم أمس الجمعة، إنه لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة، كسرت ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الروسية الجليد وطفت على السطح.

وقال في تقريره إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، "لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث حاملات صواريخ نووية من تحت الجليد كجزء من رحلة استكشافية واحدة".

وأشار إيفمينوف إلى أن سمك الجليد كان 1,5 متر، وظهرت الغواصات على السطح "وفقًا لمفهوم واحد وخطة واحدة في الوقت المحدد في منطقة نصف قطرها 300 متر".

وفي بطولة العالم في التزلج الفردي للسيدات في ستوكهولم انتهت في نفس اليوم، وانتهت بانتصار مذهل للمتزلجين الروس الذين احتلوا منصة التتويج لأول مرة في تاريخ هذه البطولة العالمية.