شاركت بتحرير كرواتيا وبولندا... "الجدة الفولاذية" الروسية في قمرة "سوخوي 34".. فيديو

تولت "الجدة الفولاذية" البالغة من العمر 99 عاما، ماريا دينيسوفنا كولتاكوفا، التي شاركت في معركة كورسك وعمليات تحرير أوكرانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا خلال الحرب الوطنية العظمى، مهنة الملاحة الجوية العسكرية.

في عامها الـ99، أتقنت المحاربة الروسية المخضرمة في الحرب الوطنية العظمى ماريا كولتاكوفا محاكاة الطيران وأخذت إلى السماء برحلة افتراضية في قمرة القيادة لمقاتلة "سوخوي 34" الأسرع من الصوت.

وبحسب تقرير نشرته قناة "مير 24"، تقول المحاربة الروسية:

"العمر ليس عائقا أمام المغامرة".

وتظهر ماريا في الفيديو وهي في قمرة القيادة في المقاتلة الحربية الروسية أثناء محاكاة لعملية تحليق في السماء.

ووصف موقع وزارة الدفاع الروسية على يوتيوب المحاربة الروسية بأنها "الجدة الفولاذية".