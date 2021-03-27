تحكم فضائي... "ألتيوس" الروسية تستطلع وتهاجم بالصواريخ في نفس الوقت... فيديو ​

أعلن ذلك المصمم الرئيسي لمشروع "ألتيوس" Altius، إيليا ماتفيف، وفقا ما ذكره موقع "توب وور".

وردا على أسئلة صحفية على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أوضح ماتفيف أن هذه الطائرة كانت أول طائرة بدون طيار روسية تستقبل محطة اتصالات قمرية مطورة في روسيا، حيث تم وضع جهاز الاستقبال تحت غطاء الرأس.

وقال المسؤول: "تم تطوير محطة اتصالات الأقمار الصناعية الموجودة على متن الطائرة في روسيا، بما في ذلك لاستخدامها كجزء من طائراتنا. طائرتنا بدون طيار هي أول طائرة مزودة بهذا النوع من قدرات الاتصال اللاسلكي.

وبفضل المعدات المثبتة، يمكن التحكم في هذه الطائرة المسيرة عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل نطاق استخدامها غير محدود تقريبًا.

"أتيوس يو" Altius-U هي طائرة بدون طيار تم تصنيعها نتيجة لتطوير واختبار عدد من النماذج الأولية داخل مشروع Altair. وهو أحدث مجمع بدون طيار قادر على أداء مجموعة كاملة من مهام الاستطلاع، وكذلك استخدام الأسلحة المحمولة جوا.

يبلغ طول جناحي "ألتيوس يو إي في" 28.5 مترًا، ويبلغ طولها 11.6 مترًا، ويبلغ وزن إقلاعها 6 أطنان. تستطيع التحليق بارتفاع 12 ألف متر، ومدى الطيران يصل إلى 10 آلاف كيلومتر. في هذه الحالة، يمكن للطائرة بدون طيار البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 48 ساعة. تسمح المعدات المركبة بالاستطلاع من مسافة بعيدة.

في عام 2021، ستختبر الطائرة المسيّرة "ألتيوس" الأسلحة. من المخطط اختبار ترسانة الطائرة المسيرة بالكامل، بما في ذلك الصواريخ العالية الدقة.

وفي وقت سابق قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم التخطيط لرحلات تجريبية لنموذج ألتيوس الأولي في الصيف مع الضربات الأولى بالأسلحة الموجهة: صواريخ جو - أرض، بما في ذلك صواريخ عالية الدقة، وقنابل من مجمع مصمم خصيصًا للطائرات المسيرة".

خلال الاختبارات، سيتم وضع برامج لألتيوس: تدمير الدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة وتراكم القوى العاملة ومواقع أنظمة القتال المختلفة، بما في ذلك المدفعية. في السابق، قامت الطائرة المسيرة بإلقاء قنابل غير موجهة.

تم تجهيز الطائرة المسيرة "ألتيوس" بمحركين توربينيين ويمكنهما البقاء في الجو لمدة تصل إلى 48 ساعة بسرعة تتراوح من 150 إلى 250 كم / ساعة. بوزن إقلاع يبلغ 6000 كيلوغرام، الحمولة القتالية للطائرة هي طن. الملاحة هي قمر صناعي بالقصور الذاتي، والطائرة مجهزة برادار ذي مظهر جانبي ومحطة استطلاع إلكترونية ضوئية.