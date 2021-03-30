العراق يتسلم رفات جندي شارك في غزو صدام حسين للكويت

سلمت الكويت، اليوم الثلاثاء، رفات جندي عراقي قضى أثناء الحرب التي خاضها رئيس النظام السابق صدام حسين ضد هذا البلد العربي، مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، قحطان الجنابي، وقع صباح اليوم محضر أستلام رفات الجندي العراقي (وصفي ناصر موسى)، من الكويت.

وأضاف الصحاف، وقع المحضر من قبل الجانب الكويتي رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين، ربيع العدساني، وبحضور السفير وعدد من موظفي السفارة.

وأوضح، أن الرفات عثر عليها في جزيرة بوبيان في وقت سابق، حيث جرت مراسم التسلم في مطار الكويت الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أن عملية التسليم تمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منوها إلى أن الرفات ستنقل بطائرة عسكرية إلى العراق.

الجدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 وانتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي، بعدما لفت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الأنظار إلى نيته العدائية تجاه الكويت خلال جلسة استثنائية للجامعة العربية في بغداد يوم 28 مايو/ أيار 1990، حيث فاجأ الجميع باتهامه للكويت "بسرقة النفط العراقي".