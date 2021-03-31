تسجيل
15:38 GMT31 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كاميرا سبوتنيك ترصد لحظة قيام الجيش الأمريكي بسرقة صهاريج النفط السوري

    فيديو يرصد لحظة سرقة صهاريج الجيش الأمريكي للنفط السوري

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048530063_0:213:1281:933_1200x675_80_0_0_b711338d1bdfbd65eb93b13d6463fcf5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202103311048531209-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    حصل مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة السورية، على صور ومقطع فيديو توثق لحظة قيام قافلة آليات وصهاريج تابعة للجيش الأمريكي، بعملية سرقة النفط من أحد الآبار ومحطات التزويد التابعة لمديرية حقول نفط وغاز الحسكة (الرميلان) الحكومية السورية، شمال شرق البلاد.

    ورصدت كاميرا "سبوتنيك" مجموعة من الصهاريج والأليات الأمريكية التي تقوم بعمليات تعبئة النفط والغاز من الآبار الواقعة بين قريتي (سويدية محمد الدهام) و(سويدية محمد العليان) بريف بلدة اليعربية قرب الحدود (السورية- العراقية) أقصى الشرق من محافظة الحسكة، لتقوم بنقلها مباشرة إلى داخل أراضي إقليم شمال العراق (كردستان العراق).

    وتضم مديرية حقول نفط وغاز الحسكة في (الرميلان) واحدة من أكبر القواعد الأمريكية العسكرية اللاشرعية في سوريا، وهي أول قاعدة جوية أنشأها الجيش الأمريكي في البلاد، وذلك بعد أن استولى على مطار (تل حجر) الزراعي التابع لها، ليقوم بعد ذلك بتطويره ليتناسب مع حركة هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة.

    وبين المراسل بأن مئات الآليات والصهاريج التابعة للجيش الأمريكي، تقوم بشكل يومي بتعبئة النفط الخام والغاز الطبيعي من حقول وآبار مديرية نفط الحسكة برميلان الممتدة على مساحات واسعة من مناطق شمال وشمال شرق محافظة الحسكة، وتنقلها بعد ذلك برا نحو معبر (الوليد) غير الشرعي مع إقليم شمال العراق، أو عبر الأنبوب الذي تم تمديده بين الآبار وبين أراضي الإقليم العراقي مرورا بأسفل مجرى نهر دجلة الذي يشكل فاصلا طبيعيا بين الأراضي السورية والعراقية أقصى شمال شرق وغرب البلدين.

    كاميرا سبوتنيك ترصد لحظة قيام الجيش الأمريكي بسرقة صهاريج النفط السوري
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    كاميرا "سبوتنيك" ترصد لحظة قيام الجيش الأمريكي بسرقة صهاريج النفط السوري

    وكشف محافظ الحسكة السورية، اللواء غسان خليل، في تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أن الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع أعوانه من مسلحي "قسد"، مستمرون بسرقة النفط والغاز السوري، مع نهب كميات كبيرة من القمح وتهريبها عبر المنافذ غير الشرعية باتجاه إقليم شمال العراق، ومنها ما يتم تمريره إلى مناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والفصائل "التركمانية" في إدلب بشمال سوريا، عبر الأراضي التركية.

    وقال المحافظ خليل "إن الاحتلال الأمريكي وأعوانه يعملون ضمن ما يسمى "قانون قيصر" الجائر، الذي يهدف إلى إذلال الشعب السوري بلقمة عيشه وسرقة ثرواته الطبيعية، مشيرا إلى أنهم يسرقون ما بين 140 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا من حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرتهم في محافظتي الحسكة ودير الزور".

    كاميرا سبوتنيك ترصد لحظة قيام الجيش الأمريكي بسرقة صهاريج النفط السوري
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    كاميرا "سبوتنيك" ترصد لحظة قيام الجيش الأمريكي بسرقة صهاريج النفط السوري

    وتقع حقول وابار نفط مديرية نفط الحسكة أقصى شمال شرق سوريا حيث بدأ الإنتاج الوطني للنفط فيها عام 1968، ضمن حقول (السويدية - كراتشوك - حمزة -عليان - ســازابا - ليلاك ) وبلغ عدد العاملين فيها قبل اندلاع الحرب في سوريا أكثر من 5000 عاملا، كما تضم المديرية ( مركز تدريب لتأهيل الكوادر الفنية- معهد متوسط للنفط والغاز - ثانوية مهنية نفطية)، وتقوم مديرية الحقول بكافة الأعمال ابتداء من حفر الآبار وانتهاء بمعالجة النفط المنتج وتسليمه الى الشركة السورية لنقل وتخزين النفط كما تملك المديرية مشروع حقن متكامل للمياه الطبقية المفصولة عن النفط ،  وهي تملك كذلك 6 حفارات حفر و13 حفارة إنتاجية.

    ويتبع للمديرية معمل الغاز المرافق بالسويدية ( مديرية استثمار الغاز) ووضع بالخدمة عام 1984 وتضم مصنع الغاز المرافق حيث تتم فيه معالجة الغاز المرافق الآتي من محطات ( الرميلان ـ كراتشوك - السويدية "الأولى - الثانيةـ الثالثةـ الرابعة ) ، ومحطات الغاز الحر وهي: محطة ( الرميلان الغازية ـ ترياسي السويدية -غاز عودة – حمزة)، ويقوم المعمل بإنتاج ( الغاز المنزلي والغاز النظيف والغاز المرافق والغاز الحر وسوائل هيدروكربونية والكبريت ).

    وكان إنتاج سوريا من النفط الخام عام 2010 قد وصل إلى ما يقارب 360 ألف برميل يوميا، منها 100 ألف برميل يوميا من حقول مديرية نفط الحسكة برميلان شمال شرق محافظة الحسكة، أما من القمح فكانت محافظة الحسكة تنتج ما يقارب المليون طن سنويا، وكانت سوريا تعتبر بلدا مصدرا للنفط والقمح، في حين أنها اليوم أصبحت بلدا مستوردا للنفط والقمح، كما أنها تلاقي صعوبة كبيرة في تأمينهما بسبب العقوبات الغربية والأمريكية وفق قانون "قيصر" الجائر.

    انظر أيضا:

    40 آلية محملة بمعدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه إلى ريف الحسكة في سوريا
    خبير: الاتفاق الروسي التركي قد يمهد لفتح المعابر في الحسكة والقامشلي
    محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": الاحتلال الأمريكي يسرق140- 150ألف برميل نفط سوري يوميا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مأوى إرنيستو (Ernesto's sanctuary) للقط في إدلب، سوريا 28 مارس 2021
    ألف قط وقطة... مأوى "إرنيستو" في إدلب السورية
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    إنفوجرافيك... مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
    مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك