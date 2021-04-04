هجمات باليستية ونووية...أسرار الصراع الأمريكي الصيني الروسي في الفضاء

عسكرة الفضاء الخارجي هي فكرة أمريكية بحتة، التقطتها لاحقًا دول أخرى، وقبل الكل حاول الاتحاد السوفيتي السابق التوصل لاتفاق ملزم يمنع نقل أسلحة إلى الفضاء الخارجي.

في عام 1961، أصبح يوري غاغارين أول رجل في العالم وصل الفضاء، وبعد أربع سنوات استخدمت الولايات المتحدة بالفعل قمر الأرصاد الجوية DMSP (برنامج الأقمار الصناعية الدفاعي للأرصاد الجوية) للتخطيط لغارات جوية في الهند الصينية.

وبحسب موقع "توب وور"، لأول مرة، فكر الأمريكيون في صنع سلاح مضاد للأقمار الصناعية حتى قبل إطلاق أول قمر صناعي في العالم، في عام 1956. وأنذاك كان هذا خيالًا علميًا حقيقيًا.

خطط البنتاغون لإنشاء جهاز مداري قادر على تعطيل الأقمار في المدار. وهذا على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين أنفسهم لم يطلقوا وقتها حتى قمر صناعي عادي إلى الفضاء.

لم تكن الإمكانات التكنولوجية للولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي قادرة على سحب مثل هذا المشروع ، وفي عام 1962 تم إغلاقه بهدوء.

من الأسهل بكثير تدمير مركبة فضائية وفقًا لمبدأ "مدفع على العصافير"، عن طريق شحنة نووية عبر الفضاءات المدارية، حيث يُفترض أن القمر الصناعي معلق أو طائر.

وظهر أول سلاح جاهز للقتال ضد الأقمار الصناعية عند الأمريكيين في ديسمبر 1962. ثم تم اختبار نظام Program 505، وهو مزود بصاروخ Nike Zeus DM-15S الاعتراضي بدون رأس حربي نووي. من جزيرة كواجالين المرجانية، انطلق الصاروخ إلى ارتفاع 560 كم وضرب هدفًا محددا. في ظروف القتال، سيحمل كل صاروخ شحنة نووية تبلغ 1 ميغا طن وسيكون مضمونًا لتعطيل جميع أهداف العدو في الفضاء القريب مثل الصواريخ الباليستية أو الأقمار الصناعية.

استمر البرنامج 505 حتى عام 1966، عندما تم استبداله بنظام مضاد للأقمار الصناعية الأكثر تقدمًا، برنامج 437. استند لمفهوم تطبيق الصاروخ "ثور" الباليستي متوسط ​​المدى، والذي تم تحويله إلى أقمار صناعية قتالية.

بالمناسبة، في الاتحاد السوفيتي، لم يتشكل الدفاع المضاد للأقمار الصناعية إلا بحلول مارس 1967 مع إنشاء مكتب قائد القوات الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية. بحلول ذلك الوقت، كانت القوى الكبرى قد حظرت الأسلحة النووية في الفضاء، مما عقد بشكل كبير احتمالات التقنيات ذات الصلة.

كان على الجيش السوفيتي الرد بشكل مناسب على الأمريكيين، الذين أعطوا أولوية معينة في القتال ضد الأقمار الصناعية بحلول منتصف الستينيات. هكذا ظهرت المركبة الفضائية Kosmos-248، التي أطلقت في الفضاء في 19 أكتوبر 1968. النموذج 248 تبعته مركبتان أخريان، واللتين أصبحتا مقاتلات "كاميكازي" مضادة للأقمار الصناعية. وقتها كان الاتحاد السوفيتي قادرًا على تدمير الأشياء غير المرغوب فيها على ارتفاعات من 250 إلى 1000 كم.

حتى الآن لم تستغل أي دولة في العالم ذلك رسميًا. فقط في عام 2009، اصطدم قمر صناعي روسي انتهى به المطاف بالتدمير بمركبة ناسا العاملة في المدار.

نقاط الضعف الرئيسية

لماذا أصبحت الأقمار الصناعية هدفًا للهجمات؟

لفترة طويلة، ربط الأمريكيون بالأجسام الفضائية، مستوى نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتتابع، والاستطلاع، وأخيرًا الملاحة. حتى لحظة معينة، تعامل الاتحاد السوفياتي والصين، بالطبع، مع تهديد القمر الصناعي الأمريكي باهتمام، لكنهما لم يبالغا في تقديره.

ومع ذلك، في الخليج العربي في عام 1991، تعلمت الأقمار الصناعية توجيه الطائرات ضد الخصم وبثها على الهواء تقريبًا. في ذلك الوقت، كان بإمكان الصينيين فقط الرد بشكل مناسب على تهديد الأقمار الصناعية الأمريكية، وشنوا "حربًا باردة" حقيقية في الفضاء.

بادئ ذي بدء، كانت حربًا على حيازة المعلومات. نظمت الصين طريقين رئيسيين ضمن برنامج الفضاء - C4ISR و AD / A2. في الحالة الأولى، برنامج لجمع المعلومات والتحكم والمراقبة والاتصالات والحوسبة من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية والبنية التحتية الأرضية. ببساطة، نظام متقدم لاستطلاع الفضاء. بينما تم تكوين الاتجاه الثاني AD / A2 (مكافحة الإنكار / منع الوصول) بالفعل للدفاع ضد التدخلات، بالإضافة إلى تحديد الهدف لقواته. على وجه الخصوص، في عامي 2007 و 2008، شن الصينيون هجمات إلكترونية على أقمار لاندسات 7 التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. تم إيقاف تشغيل الأجهزة لمدة 12 دقيقة، لكن التحكم لم يعمل.

البنتاغون، بدوره، في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين كان بالفعل مدمنًا تمامًا على تحديد المواقع GPS لقواته الضاربة، والتي حددت مسبقًا في كثير من النواحي التطور الإضافي للأحداث. لذلك قررت الصين وروسيا، كخصمين محتملين، استخدام هذا لصالحهما.