لقطات نادرة تظهر خفة قتالية عالية لدى طياري "الفرسان الروس"... فيديو

وبحسب موقع "تي في زفيزدا"، فقد أذهل "الفرسان الروس" الجمهور بحركاتهم البهلوانية الفريدة لمدة 30 عامًا.

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ومن بين الحركات التي نفذوها "الحلقات المائلة"، و "الشرائح"، و "التوليب"، و "البرميل"، و "حلقة نيستيروف"، والمفتاح المسطح والمعين، بالإضافة إلى الماس الكوبي الشهير المكون من تسع طائرات.

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وُلد الفريق البهلواني الأسطوري في الأوقات الصعبة لانهيار الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت، كان من الصعب عليهم خياطة ملابس خاصة وطلاء الطائرات. لم يكن لدى الطيارين بعد خبرة دولية ومستوى كافٍ من المعرفة باللغات الأجنبية، لكن أفضل الخبراء العسكريين في ذلك الوقت كانوا بالفعل يقودون مقاتلات سوخوي 27. وإذا كان الطيارون الأمريكيون والبريطانيون في فرق الأكروبات بلو أنجلز وريد آروز يؤدون ولا يزالون يؤدون عروضهم على طائرات غير قتالية، نظرًا لأن هدفهم هو مجرد عرض، فإن الفرسان الروس يطيرون على أحدث المقاتلات الثقيلة.

أحدث مقاتلات الجيل الرابع (سوخوي 35) يقودها "الفرسان الروس" الآن. بعد التدريب القتالي (المرحلة الأخيرة من السباق) سيأخذون مكانهم الصحيح في خط العرض. فريق الأكروبات الروسي هو الوحيد في العالم الذي يطير ويقوم بمهام قتالية على متن طائرات من هذه الفئة.

يلفت طيارو "الفرسان الروس" الأنظار ويجذبون نظرات الإعجاب للمشاهدين بمهارتهم الرشيقة في العروض الجوية حول العالم.