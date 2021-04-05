فيديو يظهر لقطات نادرة لمقاتلات "سوخوي 30" تقلب في السماء

من المعتاد أن يكون الجزء الجوي من العرض هو الأكثر إثارة، على الرغم من أن قرار البدء به يتم اتخاذه دائمًا في اللحظة الأخيرة، اعتمادًا على الظروف الجوية.

كان الطقس مواتيا في ذلك اليوم. من قاعدة كوبينكا الجوية بالقرب من موسكو، انطلقت فرق "ستريجي" و "الفرسان الروس"، لتقوم بحركات جوية نادرة بشكل احترافين وفقا لموقع "تي في زفيزدا".

يبلغ عمر "الفرسان الروس" اليوم 30 عامًا، وكما ينبغي أن يكون للطيارين الحقيقيين، سيحتفلون بعطلتهم في السماء.

خمسة مقاتلات من طراز "سوخوي 30" من فريق الأكروبات وفي موكب 9 مايو القادم سيشكلون الأساس لرمز "الماس الكوبي" الشهير.

من السهل جدًا تمييز هذه المقاتلات عن أي طائرات مقاتلة أخرى، فعلى جانب الميناء، كتبت عبارة "الفرسان الروس". كل مركبة مطلية باللون الأبيض والأزرق والأحمر.

الفرسان الروس هو الفريق البهلواني الوحيد في العالم الذي يطير على مقاتلات ثقيلة.