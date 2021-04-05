فيتنام تعيد إحياء مدافع روسية أسطورية وتوجهها نحو البحر... فيديو

أحيت قوات الجيش الفيتنامي مدفعا روسيا أسطوريا استخدم في الحرب العالمية الثانية، وفي الكثير من النزاعات حول العالم.

وقامت القوات الفيتنامية بإعادة تكييف المدفع الروسي السوفيتي القديم "زيس 76" لينسجم مع متطلبات العمل الراهنة والظروف الحالية.

ونشرت وسائل الإعلام الفيتنامية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه الجنود وهم يجرّون المدفع الثقيل.

"Let's help the old man stretch"



One of many island installations of Vietnam People Army mobilizing for an anti-invasion exercise. This installation features a Soviet Zis-3 field gun. Vietnam still operates quite a few Zis-3s in defensive emplacements and support units. pic.twitter.com/mjPPZfUgnS — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 3, 2021

وجهز العناصر المدفع بعد تثبيته وأطلقوا قذيفة منه، حيث ظهر في الفيديو أن المدفع قد وضع في منطقة مرتفعة جدا.

ويتم حساب جميع العمليات المتعلقة بالهدف يدويًا بواسطة سبعة أشخاص في وقت قصير، وتم الإطلاق باتجاه البحر.