مواطن تشيكي يفاجئ الشرطة بدبابة عسكرية وردية اللون ومدفع قديم... صورة

أفادت الشرطة التشيكية عن أسلوب غير عادي تم العثور من خلاله على معدات قتالية بعد عفو عن الأسلحة أُعلن عنه في البلاد.

أخبر أحد سكان هراديك كرالوف في التشيك ضباط إنفاذ القانون عن دبابة "تي 34" ومدفع "سو 100" ذاتي الدفع، التي احتفظ بهما منذ بداية التسعينيات، وفقا لصحيفة "روسكايا غازيتا".

المعدات العسكرية ليست صالحة للقتال، حيث تم طلاء الدبابة باللون الوردي.

Když jsme točili video ke zbraňové amnestii, ve kterém jsme použili nadsázku v podobě odevzdaného tanku, tak jsme netušili, že tím inspirujeme veřejnost. Další z odevzdaných "perliček" - samohybné dělo SD-100 a Tank T 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH — Policie ČR (@PolicieCZ) April 7, 2021

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وقالت ممثلة وزارة الشؤون الداخلية التشيكية إيفا كورموسوفا، إنه تم نقل الدبابة والمدفع ذاتي الدفع من فئة "الممتلكات الآمنة" إلى "الأسلحة المحظورة".

ومع ذلك، تُركت المركبات المدرعة للمالك بموجب وعد من قبله بجعلها تتماشى مع معايير السلامة الحالية.