عربة صواريخ "بانتسير" تنقلب على الطريق في دولة أوروبية... صور

انقلبت عربة صواريخ "بانتسير إس1" على طريق عام سريع في صربيا، وانتشرت صور على وسائل التواصل تظهر العربة وهي منقلبة على جانبها في منتصف الطريق.

ونقل موقع "روسكايا غازيتا" عن وسائل إعلام صربية، أن العربة المنقلبة تعود لنظام الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات "بانتسير إس 1".

Serbs crush one Pantsir S1 today 🛣️ pic.twitter.com/RLYJmYvQCe — ZOKA (@200_zoka) April 9, 2021

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يمكن ملاحظة المركبة القتالية وقد تأذت قليلاً، ويمكن إعادتها إلى الخدمة بسرعة كافية. في الوقت نفسه، لم يُعرف بعد بالتحديد سبب الحادث، وما إذا كان هناك ضحايا.

ووفقا للموقع، هناك 6 منظومات من هذا النوع بالخدمة حاليًا في الجيش الصربي

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ليست هذه هي الحادثة الأولى لمعدات عسكرية صربية. على سبيل المثال، في العام الماضي، تم الإبلاغ عن حادث مروري باصطدام دبابة بجرار زراعي من نوع ماز MAZ-537 المزود بشباك الجر.