الجيش الفرنسي يستخدم روبوتات في تدريباته العسكرية.. فيديو

ونشرت قناة "الغد"، اليوم الأربعاء، في تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، أن الجيش الفرنسي أجرى تدريب عسكري عالي التقنية لـ80 ضابطا فرنسيا، بمشاركة هذه الروبوتات.

وظهر في التقرير المصور روبوت رباعي الأرجل، ويدعى "سبوت"، الذي صممته شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية، إلى جانب جنود خلال تدريبات بمدرسة عسكرية في فرنسا.

واستخدم الروبوت للاستطلاع خلال تدريب الجيش الفرنسي لمدة يومين، حيث تبين من شريط الفيديو أن الروبوت يسبق الجنود خلال عمليات اقتحامات لأماكن مهجورة.