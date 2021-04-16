جنرال أمريكي يحذر: "إف 35" غير مستعدة لخوض معركة بسبب "الشقوق"

أطلق جنرال أمريكي كبير تحذيرا حول خطورة استخدام مقاتلات "إف 35" في المعارك بسبب عدم جاهزيتها في الوت الحالي بعد ظهور الكثير من المشكلات الفنية.

قدم نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للشؤون الاستراتيجية، اللفتنانت جنرال (الفريق) كلينت هينوت، نظرة ثاقبة جديدة عن حالة برنامج مقاتلات الشبح الأمريكية "إف 35".

وفي مقابلة مع صحيفة "Defense News"، أشار القائد الأمريكي الكبير إلى عدم وجود أي قيمة لضم أسطول مقاتلات من طراز "إف 35" إلى المجموعات التابعة لسلاح الجو التي تحاكي صراعات مستقبلية عالية المستوى لأنه من غير المرجح أن تتمكن مقاتلة الشبح من تقديم مساهمة في العمليات.

وقال هينوت: "الأمر لا يستحق كل هذا العناء... أي مقاتلة تخرج من خط الإنتاج، لن نزعج أنفسنا بوضعها في هذه السيناريوهات (معارك)".

واستشهد الجنرال أيضًا بمدى المقاتلة المحدود، والذي كان عاملا مقيدا في حروب شرق آسيا، حيث يعتبر نطاق الشبح الجديدة أقصر بكثير من مقاتلة "أف 15" ومن المقاتلات الصينية أيضا.

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، جاءت مقابلة الجنرال هينوت في أعقاب تقارير متعددة تؤكد حقيقة وجود عدة مشكلات تعاني منها مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وسلط الجنرال الضوء على "مجموعة من المشكلات المثيرة للقلق"، منها "عدم وجود تقدم لطائرة إف 35 في كل المجالات الأساسية تقريبًا" بحيث تصبح جاهز للقتال في معركة.

وتضمن التقرير مجموعة من الأعطال المستمرة في "معظم أنظمة الكمبيوتر الحاسمة للقتال"، بالإضافة إلى نقاط الضعف الرئيسية في مجال الأمن السيبراني، و "العديد من الشقوق" التي تتطلب "الكثير من الإصلاحات والتعديلات"، وهي مشكلات تمنع المقاتلة من الطيران أسرع من الصوت.