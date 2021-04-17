أمريكا تكشف عن مقاتلة سرية بأجنحة غريبة "مزدوجة"... صور وفيديو

كشفت القوات الجوية الأمريكية عن طائرتها الجديدة التي تم اختبارها بالخفاء مؤكدة أنها تقدم مفهوما فنيا جديدا لمقاتلاتها.

نشر سلاح الجو الأمريكي بعض التفاصيل الهامة للطائرة الجديدة وعرض التصميم الفني الخاص بالطائرة التي يتم بناؤها في إطار برنامج "الهيمنة الجوية للجيل القادم".

وبحسب موقع "AERO-MAG" الأمريكي، الذي نشر تصميم المقاتلة، قال ويل روبر، كبير مسؤولي الاستحواذ في القوات الجوية الأمريكية، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في تصريح لصحيفة "ديفينس نيوز": "لقد بنينا بالفعل وأطلقنا تجربة طيران واسعة النطاق في العالم الحقيقي، وحطما أرقاما قياسية، نحن على استعداد للذهاب وبناء طائرات الجيل التالي بطريقة لم تحدث من قبل".

والطائرة الجديدة، التي من المقرر أن تحل محل "إف 22" جزء من برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم (NGAD) وقد صممتها شركة "لوكهيد مارتن".

وتم الكشف عن التصاميم في تقرير "USAF" الذي صدر مؤخرا، ويقول التقرير عن برنامج الجيل القادم من الهيمنة الجوية "هو مجموعة من القدرات التي تمكن التفوق الجوي في أكثر البيئات التشغيلية تحديًا، من خلال فرض ركائز التطوير للهندسة الرقمية وتطوير البرمجيات الرشيقة والبنى المفتوحة".

وطورت القوات الجوية الأمريكية الطائرة المقاتلة السرية بتقنية الهندسية الرقمية المصممة لتقصير وقت تطوير طائرة الجديدة بشكل أسرع.

The US Air Force has revealed concept art of its new fighter jet that was designed, built and tested in secret.https://t.co/bwkhDLoNn2 — Piyush Tiwari🇮🇳🕉 (@piedpiperlko) April 17, 2021

ويظهر في الصور شكل الأجنحة الجديد "المزدوج" حيث تم الاستغناء عن جناح الذيل الخلفي وتعويضه بجناحين قائمين أعلى الأجنحة الجانبية.