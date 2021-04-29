بعد اشتباك أشعلته الكاميرات..الجيش القرغيزي يستولي على نقطة حدودية... فيديو

قال حرس الحدود القرغيزي إن القوات الخاصة استولت على نقطة عند الحدود مع طاجيكستان.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن مناوشات بدأت على حدود الجمهوريتين، وسقط قتيل واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص.

اندلع الصراع يوم أمس، وشارك فيه نحو 150 مقاتلا من السكان المحليين من الجانبين.

وكما ورد في بيشكيك، كان السبب محاولة الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات على أعمدة خطوط النقل. وعارض مواطنو قيرغيزستان وحاولوا قطع العمود، ثم بدأ السكان المحليون في إلقاء الحجارة على بعضهم البعض. وتصاعدت المواجهة ليلاً وبدأ إطلاق النار.

وقالت لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان إن الحادث جاء نتيجة تحريض من قبل مواطني قيرغيزستان بقيادة رئيس منطقة باتكين أورازوف أكيلبيك.

وتعاني المنطقة بشكل دوري من نزاعات، والسبب الرئيسي هو مناطق الحدود غير المرسمة حيث يستحيل تحديد مكان الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان.