جنود بريطانيون يختبرون بدلة نفاثة مخصصة لمشاة البحرية.. فيديو

وأكدت الصحيفة أن شركة "Gravity Industries" المطورة للبدلة النفاثة، تعاونت مع القوات البحرية الملكية البريطانية لاختبار كيف يمكن لمنتجها أن يساعد في العمليات العسكرية البحرية.
'Flying' Royal Marines test out jet-suit over open water in maritime operations pic.twitter.com/tsOJhUdr7e— The Sun (@TheSun) May 5, 2021
توفر هذه البدلة بديلاً عن استخدام الهليكوبتر إلى حد ما، وتسمح البدلة النفاثة لمشاة البحرية بالتحليق فوق القوارب والهبوط على متن السفينة بسرعة ودقة.
وأكدت شركة "Gravity Industries": "تتمثل الرؤية المستقبلية مع البدلة في توفير وصول سريع للغاية إلى أي جزء من السفينة المستهدفة على سبيل المثال، وتحرير اليدين على الفور لحمل السلاح، وحتى الاحتفاظ بالقدرة على الانتقال إلى الهدف بسرعة أو الانسحاب بسرعة".
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