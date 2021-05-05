جنود بريطانيون يختبرون بدلة نفاثة مخصصة لمشاة البحرية.. فيديو

نشرت صحيفة "TheSun" البريطانية، مقطع فيديو لمجموعة من مشاة الجيش البريطاني وهم يختبرون بدلة نفاثة في إحدى المناورات البحرية.

وأكدت الصحيفة أن شركة "Gravity Industries" المطورة للبدلة النفاثة، تعاونت مع القوات البحرية الملكية البريطانية لاختبار كيف يمكن لمنتجها أن يساعد في العمليات العسكرية البحرية.

'Flying' Royal Marines test out jet-suit over open water in maritime operations pic.twitter.com/tsOJhUdr7e — The Sun (@TheSun) May 5, 2021

​توفر هذه البدلة بديلاً عن استخدام الهليكوبتر إلى حد ما، وتسمح البدلة النفاثة لمشاة البحرية بالتحليق فوق القوارب والهبوط على متن السفينة بسرعة ودقة.

وأكدت شركة "Gravity Industries": "تتمثل الرؤية المستقبلية مع البدلة في توفير وصول سريع للغاية إلى أي جزء من السفينة المستهدفة على سبيل المثال، وتحرير اليدين على الفور لحمل السلاح، وحتى الاحتفاظ بالقدرة على الانتقال إلى الهدف بسرعة أو الانسحاب بسرعة".