إعلام: المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي يصادق على توجيه ضربة جوية لغزة

صادق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، اليوم الاثنين، على توجيه ضربة جوية في قطاع غزة ضد حركة حماس بعد إطلاق صواريخ من القطاع تجاه أهداف إسرائيلية تزامنا مع التوترات في القدس، فيما توعد الجيش برد قاس على إطلاق الصواريخ.

القدس - سبوتنيك. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر توجيه ضربة جوية كبيرة في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع".

فيما ذكرت قناة "كان" أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر المزيد من بطاريات منظومة "القبة الحديدية" في عدة مناطق وسط إسرائيل تحسبا لهجمات صاروخية من قطاع غزة.

وقال بيان لاحق من الجيش إن "أمامه الكثير من الاحتمالات، بما فيها عملية موسعة ضد حركة حماس في غزة"، متوعدا الحركة بدفع "ثمن باهظ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القضاء على "خلية" من عناصر حركة حماس شمال قطاع غزة بالتزامن مع هجمات صاروخية للفصائل الفلسطينية في القطاع ضد أهداف إسرائيلية على خلفية التوترات مع الفلسطينيين في القدس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، إنه تم "القضاء على خلية تخريبية تضم ثلاثة مخربين من حماس كانت تهم بنشاطات إرهابية في شمال قطاع غزة"، وفق تعبيره.