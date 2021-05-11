غوتيريش معجب بإسهام الشعب الروسي في هزيمة النظام النازي

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعجابه بإسهام الشعب الروسي في دحر النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ولفت غوتيريش في حديثه لوكالات الأنباء الروسية إلى أن الشعب الروسي وغيره من شعوب الاتحاد السوفيتي أدى الدور الرئيس في تحرير أوروبا من سيطرة النظام النازي ومنع النازيين من غزو باقي العالم.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الأمين العام للأمم المتحدة قال، إنه متضامن مع الشعب الروسي الذي احتفل في التاسع من مايو/ أيار بذكرى الانتصار على النازية.

وأشاد غوتيريش بإسهام قوات الاتحاد السوفيتي في دحر النازية، واصفا إياه بأنه إسهام حاسم.

وقال غوتيريش إنه معجب بهذا الإسهام الذي انطوى على أهمية كبيرة لمنع إمكانية غزو النظام النازي وأتباعه لأنحاء العالم.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة لوكالات الأنباء الروسية قبل وصوله إلى روسيا في زيارة يجب أن تبدأ في 12 مايو وتستمر حتى 14 مايو.