سفينة حربية أمريكية ترصد جسما طائرا غامضا... فيديو

رصدت كاميرات سفينة تابعة للحربية الأمريكية جسما كرويا غامضا يطير في السماء ثم يختفي في المحيط.

وأفادت تقارير، بأن البنتاغون نشر مقطع فيديو للجسم الغريب مجهول الهوية سجلته البحرية الأمريكية سابقا، بحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز".

ويظهر الفيديو بالأبيض والأسود تم التقاطه من على متن سفينة "يو إس إس أوماها" في يوليو/تموز 2019، جسمًا دائريًا صغيرًا يطير موازيًا للمحيط، يحوم للحظة قبل أن يسقط في الماء ويختفي عن الأنظار.

New video taken from USS Omaha shows spherical UFO splash into ocean off San Diego: Ex-fighter pilot says airmen saw unknown aircraft off Virginia coast EVERY DAY for years calling them a 'worrying security threat' ahead of Pentagon report https://t.co/bjjyd2ALjy #UFO #disclosure pic.twitter.com/9Cq3GYS2GR — Mike ░▒▓█ マイケル (@northexpedition) May 15, 2021

قال ضابط استخبارات سابق في البنتاغون، لويس إليزوندو، إن الأجسام الغريبة تستطيع السفر بحرية في الفضاء والماء والجو. وقال مصدر في البحرية للصحيفة، إنه تم التقاط الفيديو بهاتف خلوي من داخل مركز معلومات القتال بالسفينة، وهو موقع سري على السفينة لا يُسمح فيه باستخدام الهواتف.

تم رصد الجسم الغريب أثناء قيام السفن الحربية بمناورات عسكرية على بعد حوالي 100 ميل من الساحل خارج نطاق طيران الطائرات التجارية المسيرة.