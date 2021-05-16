تطوير قناع غاز مدرع لحماية الجنود الروس... صورة

والميزة الأساسية للقناع الجديد هي التخلص من الغطاء المطاطي غير المريح، كما يخطط العلماء لتركيب مرشحات تهوية داخل الخوذة الواقية المدرعة.

ويسمى الجهاز الجديد بجهاز حماية الرأس الشامل "كي سي زي غي". ويتكون من قناع تنفس (مماثل لذلك الذي يستخدمه الطيارون) مع مرشحات على الجانبين. ويتم إرفاق القناع بخوذة عسكرية "راتنيك" ونظارات واقية لحماية العينين.

وحتى الآن تم إنشاء النموذج الأولي للخوذة الواقية "كي سي زي غي"، والحصول على براءة اختراع لها، بحسب جريدة "كراسنايا زفيزدا". وتم تثبيت مرشحين مع الكربون المنشط على الخدين، كما يشتمل نظام تنقية الهواء على مروحتين صغيرتين، اللتان تخلقان ضغطًا زائدًا في مساحة الخوذة، ما يمنع تغلغل الهواء الخارجي الضار.