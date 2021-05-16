طائرات فريق "فرسان روسيا" يقدمون عرضا على شكل "ألماسة كوبان"... فيديو

قدم فريق "فرسان روسيا" عرضا على شكل "ألماسة كوبان" على طائرات "سو-35 إس" لأول مرة، في مطار كوبينكا بالقرب من موسكو.

واستعد الطيارون لعرض احتفالي على شرف الذكرى الثلاثين لتأسيس فريقي الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" و"ستريجي".

وذكرت قناة "زفيزدا" التابعة للدفاع الروسية، أن الحدث الاحتفالي سيقام في 15 مايو/أيار. وما يميز "ألماسة كوبان" هو أن تسعة مقاتلات تناور في وقت واحد بسرعات عالية وعلى ارتفاعات منخفضة للغاية.

ويتدرب الفريقان "فرسان روسيا" و"ستريجي" إجراء رحلات استعراضية على مقاتلات "سو - 35 إس" ومقاتلات من الجيل الرابع متعددة الأغراض من طراز "ميغ - 29" وفريق "بيروكتي" يتدرب على مروحيات هجومية من طراز "مي - 28 إن" وفريق "رياكتوري" يتدرب على طائرات "إل - 29"، وفريق "الرحلة الأولى" يتدرب على طائرات "ياك - 52".

ويعتبر فريق "فرسان روسيا" للاستعراض الجوي الوحيد في العالم الذي يحلق على مقاتلات ثقيلة، كما يقوم فريق "ستريجي" برحلات جماعية وفردية على مقاتلات "ميغ - 29" متعددة الأغراض ذات قدرة عالية على المناورة.