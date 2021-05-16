تسجيل
04:27 GMT17 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 لكسر حصار لينينغراد في عام 1943 في فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - منظومة إس-400 (تريومف)

    هل ينجح العراق في إدخال المنظومات الروسية ضمن خطته لتطوير دفاعاته الجوية؟

    © Sputnik . Aleksey Danichev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 60
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103863/50/1038635024_0:165:3055:1883_1200x675_80_0_0_911636fb8d4b273c5616b07fe569471c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202105161048980908-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    يسعى العراق في الآونة الأخيرة إلى العودة مجددا إلى التسليح الشرقي وبشكل خاص في سلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، لكن هناك عقبات دولية وأخرى محلية تقف عائقا في تحقيق هذا التوجه.

    يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي اللواء دكتور أحمد الشريفي، أن إمكانية توجه العراق نحو تطوير منظومة الدفاع الجوي من خارج مظلة التسليح الأمريكي

    منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران خلال العرض العسكري
    © Sputnik . Aleksey Filippov
    السفير الروسي في بغداد: الجيش العراقي لم يتقدم بطلب لشراء منظومات "إس 400"
    متوفرة، ومن البداية كان هناك توجه نحو عملية إحياء السلاح الجوي والدفاع الجوي الروسي، نظرا لما كان لدينا من خلفية في هذا الميدان، حيث كانت طواقمنا مدربة لسنوات عديدة على السلاح الروسي بكفاءة عالية.

    خبرات سابقة

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخبرة في هذا السلاح ليست خبرة ميدانية فقط وإنما هى خبرة قتالية أيضا، وكذلك بالنسبة للطيران، لكن سبب التأخر في استعادة تلك المنظومة الروسية ليس ضغطا من الأمريكان فقط، وإن كانت واشنطن قد أبدت رغبتها في أن يكون التسليح غربي، لكن الأمر كان متعلقا بصناع القرار السياسي، حيث تخلل برنامج عودة التسليح الشرقي فساد وسوء إدارة وسوء تقدير موقف أيضا.

    وتابع الشريفي: "من حيث التقييم الآن نجد أن برنامج الـ "إف - 16" هو برنامج فاشل، نحن ذاهبون إلى برنامج إعادة إحياء طائرة "ميغ 29" السوفيتية الصنع، حيث أن طواقمها الفنية وطياريها موجودين والقاعدة متكيفة معها، وكان بإمكاننا أن نمتلك اليوم عدة أسراب منها، لكن للأسف كان الرأي آنذاك ضد رأينا، وهذا كان أحد العوامل التي أدت إلى عزلتنا السياسية اختلفنا معهم في تلك القضية، فكان رأينا أنه على أقل تقدير أن تكون منظومات الدفاع الجوي والطيران روسي".

    إس 400

    وحول العقوبات والتهديدات الأمريكية تجاه العراق حال توجهه للتسليح الشرقي قال الخبير الاستراتيجي، في الحقيقة الولايات المتحدة لم تهدد سوى فيما يتعلق بمنظومة الدفاع

    بطاريات باتريوت الأمريكية
    © AFP 2021 / BERND WUSTNECK / DPA
    بعد الحديث عن امتلاك "إس- 400"... واشنطن تدرس نشر "باتريوت" في العراق
    الجوي الروسية "إس 400"، نظرا لما تحتوية تلك المنظومة من تفوق تقني يهدد الطيران المتقدم الأمريكي، ويحقق التفوق في الميدان لدولة توصف بأنها صديقة وحليفة للولايات المتحدة، فكان اعتراض واشنطن على منظومة الـ إس 400. وأيضا بإمكاننا شراء الـ "إس 300" ويمكن المناورة بها بعيدا عن منظومة الـ "إس 400"، التي تعد سلاحا استراتيجيا، ويمكن اقتناء الـ "إس 400" بالحوار مع الأمريكي، لأن أحد أسباب الاعتراض الأمريكي أن هذا المقترح تبناه الراحل أبو مهدي المهندس والحشد الشعبي، فكانت الولايات المتحدة ترى أن التسليح للحشد وليس للدولة والدفاع.

    التدخل الأمريكي

    من جانبه قال المحلل السياسي العراقي أياد العناز، سبق للإدارة الأمريكية وأن عملت على التدخل في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى إليها الحكومة العراقية، في كافة المجالات ومنها العسكرية بسبب النفوذ والتواجد الأمريكي في العراق، وسعي واشنطن للاستحكام بمقدرات البلاد ومنع أي مشاركة دولية في المشاريع والاتفاقيات التي تخص العراق وترفض أي شريك لها في بغداد.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى أن تكون الداعم الرئيسي للتحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، وإجراء عمليات التدريب والمساعدة في الأمور اللوجستية والمعلوماتية والتواجد في بغداد وبصيغة قيادة التحالف، والتفاعل ميدانيا مع الواجبات الموكلة للتحالف، وهذا هدف ميداني ضمن الرؤية الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع مجريات الأحداث في العراق".

    موسكو وبغداد

    وتابع العناز، الحديث المتداول الآن حول عملية تطوير سلاح الدفاع العراقي واحتمالية حصول بغداد على منظومة الدفاع "إس 300" أو "إس 400"، تأتي في سياق التوازنات الإقليمية التي تسعى إليها إيران ووجود هذه المنظومة ستكون عامل مساعد للتوجهات الإيرانية، خاصة وأن الوجود والتمدد الإيراني والتدخل في شؤون العراق واضحة ومعلومة ضمن المشروع الإيراني في المنطقة، وهي ضمن أهداف طهران في تمتين العلاقات بين موسكو وبغداد والارتقاء بها لمديات أوسع.

    © Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
    هل تسمح الولايات المتحدة للعراق بامتلاك منظومة "إس 400" وما تداعيات ذلك؟
    وأوضح المحلل السياسي، أن هذا الأمر ليس خافيا على واشنطن وهي تدرك حقيقة المساعي والأهداف الميدانية الإيرانية، ولهذا سوف تعمل على تطويق وتحجيم هذا الدور وفق الرؤية والمصالح الأمريكية الخاصة، ويبقى أي قرار أو توجه عراقي في بناء علاقات سياسية والانفتاح على المحيطين الدولي والإقليمي، رهين بمدى الانعتاق والابتعاد على الوجود والاحتلال الأمريكي والهيمنة والنفوذ الإيراني وهذا غير متحقق بمدياته وآفاقه الواسعة في الوقت الحاضر.

    وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، أمس السبت، أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر المقبلة لشراء منظومة دفاع جوي.

    وقال في تصريح صحفي: "إن الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم، كما أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص".

    وأضاف، أن "الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي".

    وأشار الشمري إلى أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، ونحن سنراقب كافة العقود التي ستبرمها".

    وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.

    انظر أيضا:

    الخارجية التركية: أنقرة  تنتظر رد واشنطن على مقترح حول منظومة "إس 400"
    الهند تستلم الدفعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية بحلول نهاية العام الجاري
    "كاتيوشا" و "إس-400"...لقطات من بروفة العرض العسكري في سخالين الروسية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يغادرون منازلهم عقب اشتداد قصف المدافع والطيران الحربي الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، فلسطين 14 مايو 2021
    مشاهد "حاضرة" في معاناة الفلسطينيين
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت جالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت غالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك