البحرية الروسية تحصل على نحو 40 سفينة وغواصة في عام 2021

أعلن فلاديمير بوسبيلوف، عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية وعضو المجلس البحري في حكومة الاتحاد الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن البحرية الروسية ستحصل هذا العام على نحو 40 سفينة حربية وسفينة دعم من مختلف الفئات.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو أن البحرية ستحصل في عام 2021 الجاري على أربع غواصات وست سفن و 22 قاربًا وسفن دعم.

وقال بوسبيلوف: "إجمالاً، في عام 2021، من المفترض أن تحصل البحرية على حوالي 40 سفينة حربية وسفن دعم من مختلف الفئات".

وحدد أن القائمة تشمل، الجيل الرابع من الغواصة الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية من "كنياز أوليغ" من مشروع "بوري أ" ، وأول غواصة من الإنتاج الضخم من مشروع "ياسن-إم"، "نوفوسيبيرسك". وأشار إلى أن الغواصة النووية الرئيسية متعددة الأغراض "قازان" من نفس المشروع قد دخلت خدمة البحرية مؤخرا.

وأضاف بوسبيلوف أنه "من المقرر تسليم سفن من فئتي الفرقاطة والطرادات، والغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3، وكذلك سفن الصواريخ الصغيرة وقوارب الدوريات وسفن الدعم".