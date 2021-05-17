القفز من ارتفاع ستة كيلومترات مع معدات الأوكسجين...لقطات من عملية إنزال للقوات الروسية

قام جنود من القوات الخاصة في الحرس الوطني في مدينة بسكوف ومركز تدريب المظلات الخاص للقوات المحمولة جواً في ريازان، بعملية إنزال من طائرة إيل-76إم دي من ارتفاع 6 آلاف متر باستخدام معدات الأكسجين.

جرت المناورات في مطار كريستي في بسكوف. تم الهبوط أثناء تحلق الطائرة بسرعة تزيد عن 360 كم / ساعة، باستخدام مجموعات هبوط "يونكير-أو" على ارتفاعات عالية، والتي تشمل نظام المظلات "ستاير" للأغراض الخاصة، بالإضافة إلى معدات الأوكسجين "أوكسي فيسوتا" روسية الصنع.

كان وقت السقوط الحر للمظليين بعد انفصالهم عن الطائرة حوالي دقيقة ونصف، فيما كان الهبوط بمظلة مفتوحة حوالي خمس دقائق.

تم الهبوط بشكل طبيعي دون وقوع حوادث. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو المناورات.