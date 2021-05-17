قريبا.. روسيا تختتم اختبار صاروخ أسرع من الصوت 9 مرات

من المقرر أن تجري القوات الروسية الاختبار النهائي لصاروخ فرط صوتي يطير مثل الطائرة بإطلاقه من سفينة السطح قبل نهاية صيف عام 2021.

وكشف مصدر في قطاع صناعة السفن لـ"سبوتنيك" أن آخر تجارب إطلاق صاروخ "تسيركون" من سفينة السطح ستجريها فرقاطة "أدميرال غورشكوف" قبل نهاية الصيف المقبل. ومن الممكن أن تتضمن التجربة النهائية إطلاق صاروخين في آن واحد على هدفين، واحد أرضي وآخر بحري.

أما إتمام الاختبار الرسمي لصاروخ "تسيركون" فيجب أن يتم قبل نهاية العام الحالي. فبعد إتمام تجارب إطلاق الصاروخ الجديد من سفينة السطح يجيء الدورعلى إحدى الغواصات لاختبار الصاروخ بإطلاقه من تحت الماء.

صاروخ "تسيركون" أول صاروخ جوال فرط صوتي في العالم يستطيع أن يطير مثل الطائرة في الطبقات المكثفة من غلاف الأرض الجوي بواسطة محركه خلال مدة طويلة بسرعة تعادل حوالي 9 أمثال سرعة الصوت (حوالي 2.65 كيلومتر في الثانية على ارتفاع 20 كيلومترا).

ويبلغ مدى صاروخ "تسيركون" 1000 كيلومتر، وهو يستطيع أن يدمر أهدافا بحرية وأرضية على نحو سواء.