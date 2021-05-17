كيف يمكن إشعال حرب مع روسيا؟

وقد يرى بعض الأمريكيين ممن لهم مشاعر عدائية تجاه روسيا، أن ضم أوكرانيا إلى عضوية الناتو يصب في مصلحة بلادهم، لأن ذلك سيزيد من قدرة نظام الحكم في أوكرانيا على مكافحة روسيا، لكن دانييل ديفيس، الضابط السابق بالجيش الأمريكي برتبة مقدم، يرى أنه من الأفضل بل من الواجب ألا تسمح بلاده لأوكرانيا بالحصول على عضوية الناتو.

وأوضح ديفيس في مقال نشره على أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب مع روسيا.

وذكر ديفيس أن بوتين وغيره من قادة روسيا اعتبروا مرارا أن محاولة ضم أوكرانيا التي تبعد حدودها عن العاصمة الروسية موسكو نحو 300 ميل، إلى الناتو، يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا ولن تسمح لأحد بتجاوزها.

وقد حدد نظام الحكم في أوكرانيا في يونيو/حزيران 2016، مهمة سياسته الخارجية في الانضمام إلى الناتو.