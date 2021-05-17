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    غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي

    مجلة: مناورات غواصات روسية سرية في المحيط الأطلسي تحير الولايات المتحدة

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    تشكل أنشطة الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي مصدر قلق متزايد للقيادة العسكرية في البنتاغون، حسب خبراء أمريكيين.

    على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهر الكثير من التقارير في الولايات المتحدة وأوروبا تفيد بأن روسيا كثفت أنشطتها تحت سطح البحر حول الكابلات البحرية اللازمة للحفاظ على تشغيل الإنترنت على مستوى العالم. حيث تعتمد قدرة المستخدم الأمريكي على الوصول إلى موقع ويب في أوروبا أو العكس إلى حد كبير على شبكة مكونة من عدة مئات من كابلات الاتصالات البحرية المغمورة التي تمر عبر قاع المحيط. وهناك تُرى اواصات روسية صغيرة بشكل متزايد بالقرب من هذه الأسلاك، حسب المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست".

    "واشنطن قلقة للغاية بشأن هذا الأمر، لكنها لا تستطيع تفسير هذا النشاط".

    تحير تصرفات هذه الغواصات الروسية السرية الولايات المتحدة، فهم لا يعرفون ما هي قدراتها ولماذا تقترب في كثير من الأحيان من الكابلات تحت الماء.

    يتطلب الاتصال تحت الماء تقنية معقدة للغاية. من ناحية، تحتاج إلى الاتصال بالأسلاك، ومن ناحية أخرى، يجب القيام بذلك بطريقة لا تتلفها. تمتلك الغواصة الأمريكية "جيمي كارتر" هذه المهارات، والتي تم تعديلها خصيصًا لأداء مثل هذه المهام. لا يعرف البنتاغون ما إذا كانت الغواصات الروسية قادرة على فعل الشيء نفسه.

    ومع ذلك، حتى لو كان من الممكن القيام بأعمال تخريبية، فهي بعيدة كل البعد عن حقيقة أنها ستحقق التأثير المطلوب. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الاتصالات تحت الماء معقدة للغاية، فهي مصممة بحيث لا يؤثر تلف بعض الأسلاك على تشغيل النظام العالمي بأكمله.

    وقال خبراء أمريكيون: "في حالة تعطل بعض الكابلات، يتم إعادة توجيه طلبات البيانات إلى أسلاك أخرى، بينما يقوم أسطول من سفن الإصلاح الخاصة برحلة في المحيطات لإصلاح الأعطال. لذلك، ستكون هناك حاجة إلى هجوم مكثف لتعطيل نظام الكابلات عبر المحيط الأطلسي".

    من المحتمل أن تكون روسيا مهتمة بشبكة البنتاغون السرية تحت الماء. يكاد لا علاقة لها بالاتصالات المدنية وهو أكثر عرضة للضرر. لدى الناتو أيضًا شبكات تحت الماء خاصة به، وبمساعدتها يحاول الجيش الغربي مراقبة أنشطة الغواصات الروسية.

    في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار أن روسيا تزيد نشر الغواصات الصغيرة المصممة للعمليات الخاصة. يعمل البعض من قاعدة سرية في القطب الشمالي في شبه جزيرة كولا، بينما يعتمد البعض الآخر على سفينة أبحاث أوقيانوغرافية تسمى يانتار. يعتقد خبراء المجلة  أنه يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم المبالغة في الحديث عن تهديد الأنشطة تحت الماء لغواصات روسيا السرية. الحقيقة هي أن الاتصالات تحت الماء واسعة جدًا بل وزائدة عن الحاجة؛ وليس من السهل تعطيلها تمامًا.

    ربما يكون الخوف من هجوم عبر الكابل مبالغ فيه. على الأقل، هذا ينطبق على الولايات المتحدة، التي لديها كمية زائدة من الكابلات البحرية.

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    الكلمات الدلالية:
    المحيط الأطلسي, الولايات المتحدة, سلاح روسيا, غواصة روسية
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