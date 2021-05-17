روسيا: اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تشارف على الانتهاء

موسكو- سبوتنيك. وقال عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية وعضو المجلس البحري لدى الحكومة الروسية، فلاديمير بوسبيلوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين "إن الاختبارات تجري وفقا للخطة وهي في مرحلتها النهائية".

وأوضح بوسبيلوف، أنه على الصناعة أن تكون مستعدة للقيام بالإنتاج التسلسلي لهذه الصواريخ في المستقبل القريب.

وأكد أن "هذا الصاروخ سيكون موحدا بحيث يكون من الممكن أن يجري استخدامه في الغواصات والسفن على حد سواء، وذلك عن طريق استخدام قاذفات موحدة".

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط الصوتي ، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" حوالي تسع سرعات الصوت (حوالي 2.65 كم/ثانية على ارتفاع 20 كيلومترًا، أي أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة)، يبلغ أقصى مدى تحليق للصاروخ ألف كيلومتر، ويكون "تسيركون" قادرا على ضرب الأهداف المتواجدة على سطح الماء وعلى البر بنفس الفعالية.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في وقت سابق إنه من المقرر استكمال تلك الاختبارات هذا العام.

كما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين أنه من المقرر أن تبدأ صواريخ "تسيركون" في أداء الخدمة القتالية "في المستقبل القريب"، مشيرا إلى نوع بري من صاروخ "تسيركون" يجري تطويره أيضا.