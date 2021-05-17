مقدونيا الشمالية تفتتح أكبر تدريبات "الناتو"... صور

قالت وزيرة الدفاع رادميلا شيرينسكا، إن مقدونيا بدأت رسميا مرحلة أكبر تدريبات دولية للناتو بمشاركة أفراد عسكريين محليين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليونان وبلغاريا.

تم افتتاح أكبر مناورات الناتو والتي تدعى "Defender Europe 21" بمشاركة أفراد عسكريين أمريكيين سابقين في ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا. وتمت المرحلة التحضيرية في شمال مقدونيا الأسبوع الماضي، وجرت مراسم الافتتاح اليوم الاثنين.

وكتبت الوزيرة على "تويتر": "افتتحت اليوم التدريبات متعددة الجنسيات "ضربة حاسمة 21" على أرض كريفولاك باحتفال عسكري، بمشاركة جيوش مقدونيا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وبلغاريا".

Со воена церемонија денеска е отворена мултинационалната вежба „Одлучен Удар 21“ на Криволак. Армиите на 🇲🇰🇺🇸🇬🇷 🇧🇬 во следните 17 дена ќе извежбуваат интероперабилност. Новите капацитети на Криволак даваат огромни можности. Убедена сум во успехот на армиската сојузничка соработка pic.twitter.com/E2e9SDCY2v — Радмила Шекеринска (@Sekerinska) May 17, 2021

في هذه المرحلة ، سيشارك 1500 عسكري من أربع دول.

إجمالاً ، في هذه المرحلة من المناورات المشتركة لـ Defender Europe 21، وفقًا للموقع الرسمي للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية (EUCOM)، ستجرى التدريبات في 31 منشأة، في 12 دولة،.

وبحسب خطة التدريبات، سيشارك فيها حوالي 28 ألف جندي من عدة ولايات، في مايو ويونيو.

سيتم استخدامها للتدرب على الإجراءات الدفاعية والهجومية في أوروبا الشرقية ودول البلطيق.على عكس السنوات السابقة، سيتم إيلاء اهتمام خاص ليس للشرق، ولكن لجنوب شرق أوروبا.