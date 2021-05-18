حامي الحدود الغربية لروسيا...أسطول البلطيق يحتفل بيوم تأسيسه

تحتفل روسيا في 18 مايو/أيار من كل عام بعيد أسطول البلطيق، الذي يعتبر حامي خمى حدودها الغربية.

هنأ القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، البحارة بالعيد. وأشار إلى أن أسطول البلطيق يظل أهم أداة لضمان أمن البلاد في الاتجاه الغربي.

وأكد القائد العام للقوات البحرية أن مهمة بحارة البلطيق هي ضمان الاستقرار بشكل فعال في منطقة البلطيق. ولهذه الغاية، يعمل أسطول البلطيق باستمرار على تحسين تدريبه القتالي، والمشاركة في التدريبات البحرية والمتعددة على الماء وتحت الماء والجو وعلى الساحل.

احتفل طاقم كورفيت "ستريغوشي" بالعيد بالتدريب على حالة التأهب القصوى.

وقال قائد الكورفيت، فلاديسلاف غليبكو: "السفينة نفسها صغيرة الحجم والإزاحة والأبعاد، لكن هناك الكثير من الأسلحة. إن الكورفيت يمكن أن ينفذ أي مهمة"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

خطوط الهيكل الخاصة والمواد المركبة - مجموعة كاملة من حلول التصميم تجعل السفينة الحديثة غير مرئية للعدو. سلاح الهجوم الرئيسي للكورفيت هو مجمع صواريخ كروز أورانوس. ثمانية قاذفات مخبأة داخل البنية الفوقية. مدى إطلاق النار أكثر من مئة كيلومتر.

يكفي إطلاق أحد هذه الصواريخ لتدمير أو على الأقل تعطيل سفينة معادية.

يتم تنفيذ إطلاق النار القتالي في البحر بانتظام من أجل جعل جميع العمليات الحسابية تلقائية.

يشمل أسطول البلطيق اليوم، أحدث السفن - متعددة الأغراض والهجوم الصاروخي، بما في ذلك تلك المسلحة بصاروخ "كاليبر" الشهير. قريباً، ستنضم سفينتان صغيرتان صاروخيتان إلى أسطول البلطيق، والتي يجري اختبارها الأن. تضم قوات الجهوزية القتالية سفن الإنزال الكبيرة والصغيرة والقوارب، من بينها "زوبر" – سفينة على وسادة هوائية.

يشمل أسطول البلطيق الحديث أيضًا قوات ساحلية قوية ومشاة البحرية وأنظمة دفاع جوي وأنظمة صواريخ تسيطر على الساحل بأكمله وطائرات البحث والإنقاذ والهجوم، بما في ذلك الجيل 4 و 4+ من المقاتلات متعددة الأغراض الأسرع من الصوت. كل هذه القوات والوسائل في حالة تأهب على الحدود الغربية والسفن في منطقة البحر البعيد.