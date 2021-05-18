روسيا تدرس مشروع بناء 3 حاملات طائرات لقواتها البحرية

وذكر فلاديمير بوسبيلوف، عضو لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن اللجنة ستقدّر جدوى إنشاء حاملات الطائرات الجديدة وثمنها عندما تقوم بإعداد برنامج صنع أسلحة جديدة في الفترة من عام 2024 إلى 2033. وكشف أن القوات البحرية الروسية تحتاج إلى 3 حاملات طائرات جديدة.

وقد تم إعداد التصميم الهندسي لحاملة الطائرات الجديدة، مع وحدات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية لها. لكن المطلوب إكمال بناء التجهيزات اللازمة لإقلاع وهبوط الطائرات، وإنشاء المقاتلة الجديدة المحمولة بحرا القادرة على حمل الأسلحة اللازمة.

ويجب ألا تقل الإزاحة المائية لحاملة الطائرات الجديدة عن 70 ألف طن.

وعن ثمن حاملة الطائرات الروسية الجديدة قال عضو لجنة التصنيع العسكري إنها يجب أن تكون أرخص من حاملات الطائرات الأمريكية التي تبلغ إزاحتها المائية 110 آلاف طن، وتحمل على متنها أكثر من 100 طائرة.

ويضم الأسطول الروسي حاليًا حاملة طائرات واحدة تحمل اسم "الأميرال كوزنيتسوف". ويبلغ طولها 306 أمتار، وعرضها 75 مترا، وإزاحتها المائية 60 ألف ظن. وتحمل على متنها طائرات "سو-33" و"سو-25" ومروحيات "كا-27/29". ومن الممكن أن تنضم إليها مقاتلات ومروحيات جديدة هي "ميغ-29ك" و"كا-52ك" والتي تقوم حاملة الطائرات الروسية باختبارها الآن.