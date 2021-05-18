اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية فوق ولاية تكساس

وقع الحادث على بعد تسعة أميال جنوب قاعدة كينجسفيل البحرية العسكرية.

وفقًا لبوابة The Drive تحطمت طائرة وتمكن القبطان المدرب والطيار الطالب من النجاة، فبما عادت الطائرة الثانية إلى قاعدتها.

وقالت البحرية الأمريكية إن أحد الطيارين نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة، وما زال الحادث قيد التحقيق.

تنتمي طائرتا T-54 Goshawk لسرب التدريب 22 (VT-22) "النسور الذهبية"، وهي جزء من جناح الطيران التدريبي الثاني. يقوم السرب بتدريب الطيارين في سلاح البحرية ومشاة البحرية.

وفقًا للسرب، يقوم طياروها المدربون بإجراء 10 رحلات تدريبية في المتوسط ​​خلال الأسبوع.