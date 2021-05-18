مروحية "الصياد الليلي" الروسية الجديدة تخطف اهتمام الأجانب

وذكر جهاز الإعلام في الشركة الروسية لطائرات الهليكوبتر، نقلا عن دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، أن مروحية "مي-28إن إم" استرعت اهتمام مستوردي المعدات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.

مروحية "مي-28إن إم" نسخة جديدة مطوّرة من المروحية المعروفة باسم "الصياد الليلي". وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات الروسية بدأت تستلم هذه المروحيات الجديدة منذ نهاية عام 2020 حيث استلمت مروحيتين من طراز "مي-28إن إم". وستظهر المروحية الجديدة ضمن الطائرات التي تقوم باستعراضات جوية خلال معرض "ماكس 2021" الذي يقام في مدينة جوكوفسكي في الفترة ما بين 20 و 25 يوليو/تموز المقبل.

ومن أبرز مميزات "الصياد الليلي" الجديد وجود غطاء انسيابي كروي الشكل لمحطة الرادار فوق المروحة. كما أنها حصلت على محرك جديد وإلكترونيات متقدمة وأجهزة اتصال بالطائرات المسيرة.

وتستطيع مروحية "مي-28إن إم" إنجاز المهام العديدة التي تتراوح بين الاستطلاع وتعيين الأهدافحديد مواقع العدو وتدمير الأهداف الأرضية والجوية. وتتزود المروحية الجديدة بصواريخ موجهة متنوعة. وتستطيع دروعها مقاومة قذائف خارقة للدروع من عيار 20 ملم وما دون.