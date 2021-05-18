طائرة مسيرة أمريكية سرية تفشل في ضرب منظومة "بانتسير" الروسية

واجهت طائرة مسيرة كاميكازي (انتحارية) أمريكية مشاكل أثناء الاختبار، وفشلت في ضرب نموذج من منظومة "بانتسير" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

ذكرت بوابة Drive أن الجيش الأمريكي اختبر مؤخرًا طائرة مسيرة كاميكازي جديدة، خلال تمرين Edge 21 في حقل التدريب داغفاي في ولاية يوتا، والذي شارك فيه سلاح الجو الأمريكي وسلاح مشاة البحرية.

وفقًا للسيناريو، كان من الضروري اكتشاف وتدمير أهداف العدو المنتشرة على طول سلسلة خيالية من الجزر في المحيط الهادئ. كان من المقرر أن تضرب ثلاث ذخائر نماذج من رادار الدفاع الجوي ووحدة القيادة والتحكم ومنظومة الصواريخ والمدفعية "بانتسير-إس1" ونجحت الطائرة المسيرة بضرب الهدفين الأولين. وعندما وصلت إلى نظام الدفاع الجوي الروسي، تعطلت الطائرة وخرجت عن موقع توجيه الضربة.

تقرر وقف الهجوم وحفظ الذخيرة من أجل تمرين Project Convergence القادم.

المعلومات عن الطائرة المسيرة الجديدة سرية للغاية. من المعروف فقط أن هذه طائرة مسيرة بعيدة المدى يتم إطلاقها من الأرض.