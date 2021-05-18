لماذا تفشل "القبة الحديدية" الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ؟

وقال فيكتور بارانيتس، وهو خبير عسكري روسي معروف، للصحفيين إن "القبة الحديدية" الإسرائيلية فعالة، لكن إمكانياتها محدودة لأنها مصممة لاعتراض عدد محدد من الصواريخ. فمثلا، إذا كان بإمكانها التعامل مع 100 هدف فماذا تفعل حين يتم إطلاق 125 صاروخا باتجاه إسرائيل؟

وفضلا عن ذلك فإن إعادة تعمير "القبة الحديدية" بالصواريخ تحتاج إلى وقت طويل وهو ما يمكن أن يستغله مطلقو الصواريخ.

وثمة مشكلة أخرى تتعلق بثمن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية والذي يتراوح بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار. ولذلك فإن اعتراض الصواريخ المهاجمة يكلف إسرائيل غاليا جدا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يذكر أن حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3300 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو/أيار. وتم اعتراض أقل من نصفها.