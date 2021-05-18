روسيا تطور جيلا جديدا من الغواصات النووية

أعلن فلاديمير بوسبيلوف، عضو مجلس إدارة اللجنة العسكرية الصناعية في روسيا ، أن بلاده ستضع الأساس لبناء غواصات نووية من الجيل الخامس بحلول عام 2030.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "ستكون ميزتها في زيادة الآلية، أو بعبارة أخرى، الروبوتات، والنمطية (تتغير العناصر الرئيسية كل خمس سنوات، وعمر الغواصة 35 عامًا على الأقل)، وزيادة التخفي. لقد بدأنا بالفعل العمل على إنشاء احتياطي علمي وتقني للجيل القادم من السفن الحربية".

وأوضح أن الروبوتات تُفهم على أنها مجمع واحد يجمع بين مجموعة متنوعة من أنظمة السفن - الملاحة والصوتيات المائية والاتصالات وسلامة الملاحة وما إلى ذلك. سيكون نظام التحكم المدمج في كل هذا قادرًا على تنفيذ المهمة، مع مراعاة المعلومات الواردة من جميع هذه الأنظمة - مما سيسمح لقائد الغواصة باتخاذ أفضل القرارات.

وأضاف أن أهم شيء، حتى في الغواصة التي تزداد فيها الروبوتات، سيظل الإنسان.