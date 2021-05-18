بيسكوف: بوتين يعقد الأسبوع المقبل سلسلة اجتماعات عسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات العسكرية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "نعم، من المقرر عقد هذه الاجتماعات".

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ستعقد في سوتشي.

في وقت سابق من اليوم، أعلن بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره القرغيزي صدير جباروف، في سوتشي في 24 مايو/ أيار.

ولم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مايو، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ذكرت أن الرئيس البيلاروسي سيزور روسيا بحلول نهاية مايو.