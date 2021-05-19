لقطات لتدريبات حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-95"

وحلقت "الدببة" الشهيرة في السماء من مطار في منطقة ساراتوف ونفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ كروز على أهداف أرضية.

تم تنفيذ الرحلات بشكل منفرد، وفي أزواج وفي تشكيل على ارتفاعات متوسطة وعالية.

بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ، قام الطيارون برحلة على طول مسار معين، دون توجيه بصري. بعد الانتهاء من المهمة الموكلة، عادت أطقم الطائرات إلى مطارها الأصلي. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.