ستنشر وزارة الدفاع سربًا من قاذفات القنابل المقاتلة "سو-34" في المطارات في جزر فرانز جوزيف لاند وجزر سيبيريا الجديدة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا"، إنه يجري بالفعل بناء بنية تحتية خاصة للقاعدة.

قال اللواء إيغور تشوركين، رئيس أركان القوات الجوية وجيش الدفاع الجوي الخامس والأربعين، إن تحسين شبكة المطارات في القطب الشمالي يزيد بشكل كبير من إمكانيات استخدام طيران الأسطول الشمالي.

قال الخبير العسكري دميتري بولتينكوف لصحيفة "إزفيستيا": "سو-34 متعددة الوظائف هي طائرات متنوعة". ووفقا له، يمكنها الهجوم بأسلحة عالية الدقة ليس فقط على الأرض، ولكن أيضًا على الأهداف البحرية. يمكن للطائرات من مطاري ناغورسكايا وتيمب العمل على مسافات طويلة إلى حد ما، وإجراء الاستطلاع والدوريات.

إجمالاً، وفقًا لمشروع ترميم وتطوير البنية التحتية العسكرية في القطب الشمالي، تم إصلاح وإعادة بناء 13 مطارًا ومهبطًا للطائرات في الأجزاء المعزولة والبر الرئيسي شمالي روسيا.

في جزيرة ألكسندرا لاند في أرخبيل فرانز جوزيف لاند، بدأ تشغيل أول مدرج خرساني تم بناؤه من الصفر في مايو/أيار الماضي.

الطائرات في القطب الشمالي لها مهمة مزدوجة. وأوضح نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة سيرغي أوردزونيكيدزه لإزفيستيا أن طريق البحر الشمالي والولايات المتحدة قريبان.