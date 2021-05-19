تحطم طائرة عسكرية بيلاروسية

لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم طائرة بالقرب من بارانوفيتشي في بيلاروسيا، ولم تقع إصابات أو خسائر أخرى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع بالجمهورية، الأربعاء.